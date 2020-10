L’arresto di Bija potrebbe far ripartire l’immigrazione in Italia (Di sabato 17 ottobre 2020) Bija è quel personaggio che meglio può sintetizzare la Libia post Gheddafi, lì dove il ruolo di controllore e controllato spesso si confondono e dove il più delle volte è impossibile distinguere tra figure istituzionali e figure criminali. Abdou Rahman, questo il suo vero nome, è stato indicato in molte inchieste, sia giornalistiche che delle … L’arresto di Bija potrebbe far ripartire l’immigrazione in Italia InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 17 ottobre 2020)è quel personaggio che meglio può sintetizzare la Libia post Gheddafi, lì dove il ruolo di controllore e controllato spesso si confondono e dove il più delle volte è impossibile distinguere tra figure istituzionali e figure criminali. Abdou Rahman, questo il suo vero nome, è stato indicato in molte inchieste, sia giornalistiche che delle … L’arresto difarl’immigrazione inInsideOver.

espressonline : Cosa significa l'arresto di Bija e come cambiano ora gli scenari in Libia - mannocchia : L'arresto di Bija si inserisce nella contesa Misurata-Zawhia. Gli anziani delle due città libiche si sono riuniti s… - PatriziaF68 : RT @nelloscavo: L’arresto di #Bija non mi rincuora. Sono un giornalista, non un paladino ingenuo. Spero possa affrontare un processo equo… - akakarolina : RT @nelloscavo: L’arresto di #Bija non mi rincuora. Sono un giornalista, non un paladino ingenuo. Spero possa affrontare un processo equo… - fildelmonte : #Libia: si avvicina il termine ultimo per le dimissioni di #Sarraj e si acuisce la lotta per la successione. L'arre… -

