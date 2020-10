L’argentino Gustavo Bartelt e quella leggenda metropolitana della doppietta alla Fiorentina che non ha mai realizzato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 ottobre 2020) Nessuno vuole smettere di raccontarestoria. Anche se i contorni sono ormai sfumati e le immagini sbiadite, anche se i ricordi hanno finito col sovrascrivere la realtà. Perché niente più di unapuò trasformarsi in granitica certezza. Soprattutto nel calcio. Soprattutto quando si tratta di stringere insieme un’intera comunità. Un concetto che per i 60mila dell’Olimpico è diventato improvvisamente chiaro nel pomeriggio del 17 ottobre 1998. Una giornata anonima come tante che è passatastoria come la domenicadi. E pazienza se, in realtà, l’argentino non ha mai segnato ...