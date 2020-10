L'appello del sindaco Gnassi per il Mes: 'Basta aspettare va chiesto subito, è urgente rafforzare la sanità' (Di sabato 17 ottobre 2020) Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi lancia un deciso e preciso appello per il Mes, guardando subito all'attuale fase storica che 'ci impone e ci obbliga a lasciare da parte qualunque discorso di parte ... Leggi su riminitoday (Di sabato 17 ottobre 2020) Ildi Rimini Andrealancia un deciso e precisoper il Mes, guardandoall'attuale fase storica che 'ci impone e ci obbliga a lasciare da parte qualunque discorso di parte ...

giorgio_gori : ?? Oltre 200 #sindaci firmano l’appello per il #Mes rivolto a Governo e Parlamento. Siamo di fronte a una seconda on… - valeriafedeli : Il governo ascolti l’appello dei #sindaci: subito il #Mes per affrontare le carenze del sistema sanitario, per i ta… - Comincini : Sostengo con forza l’appello lanciato dal Sindaco di Pesaro @matteoricci e sottoscritto da più di 250 Sindaci d’Ita… - alpardu : RT @4everAnnina: Voglio conoscere: ?? Le cartelle cliniche di chi è ricoverato in TI “per #Covid_19 ??Come è guarito chi è guarito ??Il… - szivy77 : RT @ultimenotizie: La cancelliera tedesca #Merkel ha esortato oggi i suoi concittadini a frenare i contatti sociali e ridurre al minimo i v… -