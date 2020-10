L'anno orribile dell'olio d'oliva italiano, produzione in calo del 26% (Di sabato 17 ottobre 2020) Le stime di Confagricoltura sulla raccolta del 2020. Riduzione nei principali Paesi produttori europei tranne che in Spagna. Ma il mercato interno ne richiede sempre di più Leggi su repubblica (Di sabato 17 ottobre 2020) Le stime di Confagricoltura sulla raccolta del 2020. Riduzione nei principali Paesi produttori europei tranne che in Spagna. Ma il mercato interno ne richiede sempre di più

Roma - Si annuncia in forte riduzione la produzione di olio d'oliva italiano. Il Centro Studi di Confagricoltura stima un meno 26% quest’anno rispetto al 2019. Il calo non è esclusivamente italiano: a ...

