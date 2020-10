La soluzione migliore per la Brexit è un accordo senza accordo? (Di sabato 17 ottobre 2020) Normalmente i leader europei hanno posizioni diverse su qualunque tema, tranne che su uno: tenere una linea dura nei confronti del Regno Unito e del Brexit. Le dichiarazioni ufficiali rilasciate dopo il Consiglio europeo dicono che tutti gli aggiustamenti necessari per raggiungere un accordo sono nelle mani di Londra, altrimenti, seppur controvoglia, gli Stati membri sono pronti al Brexit senza nessun accordo, il no deal. Il premier Boris Johnson ha dato poi la sua versione dei fatti dopo la fine del summit europeo. Con un tono severo, ha detto tre cose: L’Unione europea si è rifiutata di negoziare seriamente in questi mesiIl vertice ha cercato esplicitamente di evitare una soluzione sullo stile ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020) Normalmente i leader europei hanno posizioni diverse su qualunque tema, tranne che su uno: tenere una linea dura nei confronti del Regno Unito e del. Le dichiarazioni ufficiali rilasciate dopo il Consiglio europeo dicono che tutti gli aggiustamenti necessari per raggiungere unsono nelle mani di Londra, altrimenti, seppur controvoglia, gli Stati membri sono pronti alnessun, il no deal. Il premier Boris Johnson ha dato poi la sua versione dei fatti dopo la fine del summit europeo. Con un tono severo, ha detto tre cose: L’Unione europea si è rifiutata di negoziare seriamente in questi mesiIl vertice ha cercato esplicitamente di evitare unasullo stile ...

