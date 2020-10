La ricerca della stabilità nell’era Covid | perché il lavoro flessibile non è sempre precario Il caso Fiege

Leggi su open.online

(Di sabato 17 ottobre 2020) Il Coronavirus non ha prodotto solo effetti negativi per la salute, ma ha inciso negativamente anche sull’economia in generale con gravi ripercussioni sull’occupazione. Tuttavia, se da un lato, la pandemia ha distrutto completamente alcuni settori già in crisi, dall’altro lato ha imposto un’accelerazione nella riconversione digitale delle aziende e richiesto una rapida trasformazione del. In questa fase, ci sono stati settori merceologici che hanno avuto una forte crescita. La crescita esponenziale del settore digital Tra questi, l’eCommerce ha registrato un’impennata proprio per effetto dei provvedimenti di lockdown, che hanno costretto le persone ad acquistare online per l’impossibilità di recarsi nei negozi fisici. Secondo i dati riportati dall’Osservatorio B2c del Politecnico di ...