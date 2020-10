La Regione agli ospedali: preparate i letti Papa Giovanni, 80 posti in terapia intensiva (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Covid rialza la testa. venerdì nella nostra provincia 38 nuovi casi, ma nel resto della Lombardia gli incrementi sono preoccupanti. Alle strutture sanitarie l’invito a rendere disponibili terapie intensive e degenze per acuti. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Covid rialza la testa. venerdì nella nostra provincia 38 nuovi casi, ma nel resto della Lombardia gli incrementi sono preoccupanti. Alle strutture sanitarie l’invito a rendere disponibili terapie intensive e degenze per acuti.

pietroraffa : #Boeri:'La Regione Lombardia ha stabilito che i dirigenti sanitari debbano far ottenere agli ospedali il 95% degli… - albertoangela : #PassaggioANordOvest vi porta nelle remote valli dell’Himalaya a conoscere i Buchen, personaggi che viaggiano tra i… - GiovanniToti : Sono profondamente addolorato per la scomparsa della Presidente della Regione #Calabria #JoleSantelli.Una grande do… - natale_madeo : RT @ragazzini_p: #15ottobre Oggi sono insieme agli amici della @FNPCISLSicilia per il Consiglio generale #Fnp Ragusa e Siracusa e per ascol… - BasketUniverso : Contrordine della regione Lombardia: Cantù-Venezia aperto solo agli sponsor -

Ultime Notizie dalla rete : Regione agli Coronavirus a Bergamo, la Regione agli ospedali: state pronti Corriere Bergamo - Corriere della Sera Giornata formativa sul Monte di Portofino per i vigili del fuoco

Sul Monte di Portofino in località Semaforo Vecchio è in corso una giornata formativa antincendi boschivo indetta dalla Regione Liguria ... collaborazione fra i vari enti partecipi alla lotta agli ...

Marco Bersani: «Virus, o la Borsa o la vita»

Marco Bersani è presidente di Attac Italia e sul quotidiano Il Manifesto interviene così sull'oggi: «Ci risiamo. Come se nessuno avesse annunciato la «seconda ondata», governo e Regioni assistono atto ...

Sul Monte di Portofino in località Semaforo Vecchio è in corso una giornata formativa antincendi boschivo indetta dalla Regione Liguria ... collaborazione fra i vari enti partecipi alla lotta agli ...Marco Bersani è presidente di Attac Italia e sul quotidiano Il Manifesto interviene così sull'oggi: «Ci risiamo. Come se nessuno avesse annunciato la «seconda ondata», governo e Regioni assistono atto ...