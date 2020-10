La nutrizione al tempo di Covid-19 | frutta | verdura e tempo

Leggi su vanityfair

(Di sabato 17 ottobre 2020) «In lockdown ci siamo comportati molto bene: dover stare a casa obbligatoriamente ci ha fatto cucinare e mangiare con criterio, ci ha fatto fare spese mirate e programmate. È come se avessimo fatto un corso accelerato di economia domestica: la lettura delle etichette, l’uso del frigorifero, la lista della spesa». Andrea Segrè, professore ordinario di Politica agraria internazionale e comparata all’Università di Bologna e fondatore di Last Minute Market, promuove gli italiani e la loro alimentazione nel periodo della quarantena per il Covid.