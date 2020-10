La moglie del centrocampista si tatua l’amore per Firenze FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 17 ottobre 2020) IlBorja Valero è tornato a, una scelta personale per un calciatore che può ancora dimostrare tutto il suo valore. E’ in grado di fare la differenza, deve trovare la migliore condizione fisica e poi sarà di nuovo decisivo. Ladel calciatore Rocio Rodriguez ha confermato l’amore per, si èta una frase per la città: “per esser divanto e gloria”. Sfoglia laGALLERY in alto con tutte le immagini. Ines Trocchia si prepara così per il derby: l’interista manda in tilt il webBastoni negativo al Coronavirus, la reazione della fidanzata sui socialL'articolo Ladel ...