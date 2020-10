La lettera di Luca Zingaretti alla madre Emma e gli altri gossip della settimana (Di sabato 17 ottobre 2020) Weekend, tempo di ripercorrere insieme i gossip e le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa: cosa sarà accaduto nlle vite delle star negli ultimi sette giorni? Dal ritono in pubblico della regina Elisabetta, insieme al nipote Willam, agli attacchi a Billie Eilish, vittima di body shaming, dal nuovo amore di Bella Hadid, che starebbe frequentando Duke Nicholson, nipote di Jack, alle foto inedite del matrimonio di Eugenie di York e Jack Brooksbank. Tutto quello che, forse, avete perso. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 ottobre 2020) Weekend, tempo di ripercorrere insieme i gossip e le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa: cosa sarà accaduto nlle vite delle star negli ultimi sette giorni? Dal ritono in pubblico della regina Elisabetta, insieme al nipote Willam, agli attacchi a Billie Eilish, vittima di body shaming, dal nuovo amore di Bella Hadid, che starebbe frequentando Duke Nicholson, nipote di Jack, alle foto inedite del matrimonio di Eugenie di York e Jack Brooksbank. Tutto quello che, forse, avete perso.

salernonotizie : ‘Mamma, rimanere a casa ci fa credere che siamo malati’. Lettera al Governatore De Luca - Berpatti : RT @tpi: Dino, un giovane studente campano, scrive un’accorata lettera a Vincenzo De Luca per fargli cambiare idea sulla chiusura delle scu… - zzzonmyfeelings : de luca mi ha preso un po' troppo alla lettera - jacques_jj6592 : RT @ScuolaNoCovid: 'Hanno deciso di privare i ragazzi dell’istruzione, quella vera, autentica. Perché quest’estate non hanno deciso di priv… - Marilenapas : RT @tpi: Dino, un giovane studente campano, scrive un’accorata lettera a Vincenzo De Luca per fargli cambiare idea sulla chiusura delle scu… -