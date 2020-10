La giornalista incalza Trump: “Lei non è lo zio matto che può ritwittare cose a caso” (Di sabato 17 ottobre 2020) Savanna Gruthie contro Donald Trump La giornalista della NBC Savannah Guthrie ha criticato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in diretta per aver ritwittato una teoria del complotto riguardante Joe Biden. “Lei è il presidente non lo zio pazzo che può ritwittare cose a caso”. Il tweet a cui faceva riferimento la presentatrice riguarda una falsa teoria che suggeriva che l’ex vicepresidente Joe Biden e l’ex presidente Barack Obama potrebbero aver ucciso i Navy SEALS per coprire la morte “finta” di Osama Bin Laden. Trump ha replicato affermando di essersi limitato a condividere un opinione altrui. Leggi anche: Trump: “Ci sarà un’onda rossa mai vista, vinceremo” LO SPECIALE ... Leggi su tpi (Di sabato 17 ottobre 2020) Savanna Gruthie contro DonaldLadella NBC Savannah Guthrie ha criticato il presidente degli Stati Uniti Donaldin diretta per aver ritwittato una teoria del complotto riguardante Joe Biden. “Lei è il presidente non lo zio pazzo che puòa caso”. Il tweet a cui faceva riferimento la presentatrice riguarda una falsa teoria che suggeriva che l’ex vicepresidente Joe Biden e l’ex presidente Barack Obama potrebbero aver ucciso i Navy SEALS per coprire la morte “finta” di Osama Bin Laden.ha replicato affermando di essersi limitato a condividere un opinione altrui. Leggi anche:: “Ci sarà un’onda rossa mai vista, vinceremo” LO SPECIALE ...

NEW?YORK?- «Trump fa lo spaccone, Biden spiega» scrive il New York Times all'indomani del secondo dei tre dibattiti televisivi prima delle elezioni del 3 novembre. Un titolo che riassume bene il dibat ...

"L'85 per cento di chi mette la mascherina prende il virus", insiste il presidente esitante ed evasivo di fronte all'incalzare delle domande della vera star della serata, Savannah Guthrie. Biden, ...

