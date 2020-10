La Festa del Cinema di Roma 2020 al Palladium dal 17 al 23 ottobre

Leggi su movieplayer

(Di sabato 17 ottobre 2020) Dal 17 al 23gli appuntamenti delladeldisono anche al Teatrocon gli omaggi a Sordi, Luca Parmitano e ald'autore. La FondazioneTre Teatrorinnova per il terzo anno consecutivo la collaborazione con la Fondazioneperper promuovere e valorizzare i contenutitografici prodotti dalladeldied estenderne la fruizione, in particolare, al pubblico degli studenti universitari. Da sabato 17 a venerdì 23alle ore 20 il Teatro, in passato giàdella ...