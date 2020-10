“La D’Urso deve morire”: Yari Carrisi condannato per la frase su Barbara D’Urso (Di sabato 17 ottobre 2020) Yari Carrisi è al centro dell’attenzione mediatica per la condanna di un decreto penale, nel dettaglio l’autorità giudiziaria ha ritenuto il secondogenito di Albano Carrisi e Romina Power colpevole di aver leso la persona di Barbara D’Urso a mezzo social lo scorso aprile 2020. Con un post pubblicato su Instagram Yari aveva riportato una frase spiazzante, una sorta di augurio di morte per la D’Urso. L’esternazione giunta in rete come un fulmine a ciel sereno aveva avuto una notevole risonanza sui social, tant’è vero che Carrisi junior si era poi visto costretto a rimuovere il post “incriminato”. La frase sulla D’Urso è stata fermamente stigmatizzata dai media e sui social a ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 ottobre 2020)è al centro dell’attenzione mediatica per la condanna di un decreto penale, nel dettaglio l’autorità giudiziaria ha ritenuto il secondogenito di Albanoe Romina Power colpevole di aver leso la persona diD’Urso a mezzo social lo scorso aprile 2020. Con un post pubblicato su Instagramaveva riportato unaspiazzante, una sorta di augurio di morte per la D’Urso. L’esternazione giunta in rete come un fulmine a ciel sereno aveva avuto una notevole risonanza sui social, tant’è vero chejunior si era poi visto costretto a rimuovere il post “incriminato”. Lasulla D’Urso è stata fermamente stigmatizzata dai media e sui social a ...

trash_italiano : Yari Carrisi dichiarato colpevole e condannato dal tribunale per aver augurato la morte a Barbara d’Urso - titzbiltz : @GianniJ08 Ci sono anch'io, e non ho mai visto nulla con la D'Urso - bubinoblog : YARI CARRISI CONDANNATO PER AVER AUGURATO LA MORTE A BARBARA D'URSO - shaweire : comunque raga preferisco la d’urso, silvia troppo falsa e boh si vede troppo - SciiKimici : Bloccate Beautiful, Non è la D'Urso, C'è posta per te e tutte quelle altre trasmissioni mondezza: la corsa al sinda… -

Ultime Notizie dalla rete : “La D’Urso Covid, in Russia nuovo record di contagi: oltre 13mila Affaritaliani.it