Era lo scorso aprile quando Yari Carrisi con una uscita choc, si è "scontrato" a distanza con Barbara d'Urso condividendo un agghiacciante messaggio "La d'Urso deve morire". La conduttrice aveva "risposto" condividendo un commento della sorella Daniela, rimasta sconvolta dalla faccenda. "La d'Urso deve morire", Yari Carrisi è stato condannato: la reazione di Barbara

trash_italiano : Yari Carrisi dichiarato colpevole e condannato dal tribunale per aver augurato la morte a Barbara d’Urso - Notiziedi_it : Live Non è la d’Urso, ospiti 18 ottobre 2020: Corona, Eva Grimaldi, Fausto Leali e Iconize - Methamorphose30 : RT @FloraPiachica: Era un po' che non vedevo la Grimaldi la trovo bene , ha smesso di andare a fare le pagliacciate nel salotto della D'Urs… - blogtivvu : “La d’Urso deve morire” frase choc di Yari Carrisi: condannato, ecco la reazione di Barbara - Notiziedi_it : Condannato Yari Carrisi, il figlio di Al Bano nei guai per la frase: “La D’Urso deve morire” -

