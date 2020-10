La cover della premier finlandese solo in blazer scatena gli hater. Ma su Instagram è #imwithsanna (Di sabato 17 ottobre 2020) Bufera in Finlandia per la foto della premier, Sanna Marin, su una rivista patinata in blazer e sotto, il busto nudo e senza reggiseno. I capelli sciolti sulle spalle, il gessato nero, un girocollo-gioiello e niente camicia, la foto è di quelle che si ricordano: è apparsa a corredo di un servizio sul numero di ottobre della rivista Trendi, pubblicata il 9 ottobre.E molti lettori si sono scatenati, irritati dal fatto che, in tempi di pandemia, il capo del governo avesse avuto il tempo di farsi fotografare sulla rivista patinata. E invece qualcuno ha apprezzato e per reagire al tono sessista delle accuse, è partita un’ondata di sostegno sui social media. View this post on Instagram"Kohu näytti selkeästi sen, että se, mitä kuvissa ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Bufera in Finlandia per la foto, Sanna Marin, su una rivista patinata ine sotto, il busto nudo e senza reggiseno. I capelli sciolti sulle spalle, il gessato nero, un girocollo-gioiello e niente camicia, la foto è di quelle che si ricordano: è apparsa a corredo di un servizio sul numero di ottobrerivista Trendi, pubblicata il 9 ottobre.E molti lettori si sonoti, irritati dal fatto che, in tempi di pandemia, il capo del governo avesse avuto il tempo di farsi fotografare sulla rivista patinata. E invece qualcuno ha apprezzato e per reagire al tono sessista delle accuse, è partita un’ondata di sostegno sui social media. View this post on"Kohu näytti selkeästi sen, että se, mitä kuvissa ...

rtl1025 : I @Negramaro aprono l’evento finale di #ilovemyradio ?? Per il progetto che ha voluto celebrare i 45 anni di stori… - HuffPostItalia : La cover della premier finlandese solo in blazer scatena gli hater. Ma su Instagram è #imwithsanna - Zaffr7 : @Gioo_Gioo00 Oddio non sapevo avessero cambiato la cover. Goditelo, forse uno dei miei libri preferiti della saga ?? - kisu_soo_italia : Kisu ha messo 'Mi piace' ad un tweet pubblicato da What The Kpop, in cui si parla della sua ultima cover, 'Slightly… - kjwooluvbot : passo ogni giorno della mia vita ad immaginare la mia reazione quando jungwoo posterà una cover -

Ultime Notizie dalla rete : cover della APOCALYPTICA: il live video professionale della cover di "One" dei METALLICA dal With Full Force Festival 2018 metalitalia.com La cover della premier finlandese solo in blazer scatena gli hater. Ma su Instagram è #imwithsanna

Su Instagram decine di donne e uomini si sono fatti fotografare come Sanna: blazer e nulla sotto con l’hashtag #imwithsanna Bufera in Finlandia per la foto della premier, Sanna Marin, su una rivista ...

Covid, 70% ricoverati è maschio: studi su farmaci anti-calvizie e cancro

Gli uomini sono le vittime preferite di Covid-19: rappresentano il 70% dei ricoveri. Questo dato ha indotto i ricercatori a pensare che la maggiore facilità di contrarre l'infezione possa dipendere da ...

Su Instagram decine di donne e uomini si sono fatti fotografare come Sanna: blazer e nulla sotto con l’hashtag #imwithsanna Bufera in Finlandia per la foto della premier, Sanna Marin, su una rivista ...Gli uomini sono le vittime preferite di Covid-19: rappresentano il 70% dei ricoveri. Questo dato ha indotto i ricercatori a pensare che la maggiore facilità di contrarre l'infezione possa dipendere da ...