La contesa geopolitica per il porto di Taranto

(Di sabato 17 ottobre 2020) La città diè finita nuovamente al centro di una battagliatra Governo, Cina e Stati Uniti. Del capoluogo ionico si era già parlato durante l’estate, quando la compagnia turca Yilport aveva ottenuto una concessione di 49 anni per lo sviluppo del San Cataldo Container Terminal e promesso investimenti pari a 400 milioni … InsideOver.

