La cannabis light diventa sostanza "stupefacente" (Di sabato 17 ottobre 2020) AGI - Il cannabidiolo (Cbd), principio attivo contenuto anche nella cosiddetta 'cannabis light', diventa ufficialmente una sostanza stupefacente. Lo stabilisce il decreto del ministro della Salute Roberto Speranza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale giovedi' scorso, che inserisce nella tabella dei "medicinali a base di sostanze attive stupefacenti" proprio le "composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis". Il motivo, si legge nel decreto, si deve al fatto che "attualmente è in corso di valutazione presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) una richiesta di autorizzazione all'avvio della commercializzazione di un medicinale, in soluzione orale contenente cannabidiolo, che ha ...

