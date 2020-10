Klopp: “Ho ottenuto le risposte che volevo. Fuorigioco? Non ho visto la posizione irregolare” (Di sabato 17 ottobre 2020) Jurgen Klopp ai microfoni di BT Sport ha parlato dopo il 2-2 nel derby di Liverpool contro l’Everton: “Everton? Entrambe le squadre hanno giocato una buona gara, abbiamo dominato contro una squadra in piena fiducia. Forse è stata la nostra miglior gara fuori casa da quando sono qui. Gol in Fuorigioco? Io non ho visto una posizione irregolare, ma qualcuno ha deciso così. Ho ottenuto le risposte che volevo, ma avrei preferito vincere.” Foto: twitter Liverpool L'articolo Klopp: “Ho ottenuto le risposte che volevo. Fuorigioco? Non ho visto la posizione irregolare” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Jurgenai microfoni di BT Sport ha parlato dopo il 2-2 nel derby di Liverpool contro l’Everton: “Everton? Entrambe le squadre hanno giocato una buona gara, abbiamo dominato contro una squadra in piena fiducia. Forse è stata la nostra miglior gara fuori casa da quando sono qui. Gol in? Io non hounairregolare, ma qualcuno ha deciso così. Holeche, ma avrei preferito vincere.” Foto: twitter Liverpool L'articolo: “Holeche? Non holairregolare” proviene da Alfredo Pedullà.

