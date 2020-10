Klaus Davi, il giornalista che fa paura ai boss della 'Ndrangheta: lo rivela l'audio di un affiliato (Di sabato 17 ottobre 2020) Il giornalista Klaus Davi fa paura ai boss della 'Ndrangheta. A rivelarlo è un membro della cosca dei Serraino di Reggio Calabria, Tonino Filocamo, in un audio di otto mesi fa pubblicato da Spot and Web. L'affiliato contattò il giornalista, collaboratore di Fatti e Misfatti di Mediaset, prima di essere arrestato dalla Direzione Antimafia e quindi ben prima di essersi pentito. Il discorso tra i due toccò principalmente le indagini del noto massmediologo, che da anni era sulle tracce del presunto killer Gino Molinetti, esponente apicale della 'Ndrangheta. Nell'audio pubblicato in esclusiva, Filocamo - ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Ilfaai. Arlo è un membrocosca dei Serraino di Reggio Calabria, Tonino Filocamo, in undi otto mesi fa pubblicato da Spot and Web. L'contattò il, collaboratore di Fatti e Misfatti di Mediaset, prima di essere arrestato dalla Direzione Antimafia e quindi ben prima di essersi pentito. Il discorso tra i due toccò principalmente le indagini del noto massmediologo, che da anni era sulle tracce del presunto killer Gino Molinetti, esponente apicale. Nell'pubblicato in esclusiva, Filocamo - ...

