Juventus, tra calciomercato e futuro: Paratici pensa al colpo ad effetto? (Di sabato 17 ottobre 2020) Uno sguardo al calciomercato e uno al futuro. Fabio Paratici studia i nuovi affari e per la sua Juventus prepara un colpo ad effetto? Non solo profili affermati e campioni dai palmares scintillanti: nel mirino dei bianconeri ci sono anche alcuni giovani dalle sicure prospettive e, come già ampiamente dimostrato nelle scorse settimane, la Vecchia Signora starebbe provando a mettere sotto contratto alcuni diamanti grezzi per abbassare l’età media della rosa e operare un necessario ricambio generazionale, per continuare a stupire e vincere anche quando i campioni già in organico appenderanno gli scarpini al chiodo. Andrea Pirlo detta la linea, la sua età non mente e il mercato si adegua di conseguenza. Dopo le voci su Luka Sucic, gioiello del Salisburgo, ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Uno sguardo ale uno al. Fabiostudia i nuovi affari e per la suaprepara unad? Non solo profili affermati e campioni dai palmares scintillanti: nel mirino dei bianconeri ci sono anche alcuni giovani dalle sicure prospettive e, come già ampiamente dimostrato nelle scorse settimane, la Vecchia Signora starebbe provando a mettere sotto contratto alcuni diamanti grezzi per abbassare l’età media della rosa e operare un necessario ricambio generazionale, per continuare a stupire e vincere anche quando i campioni già in organico appenderanno gli scarpini al chiodo. Andrea Pirlo detta la linea, la sua età non mente e il mercato si adegua di conseguenza. Dopo le voci su Luka Sucic, gioiello del Salisburgo, ...

forumJuventus : [TS] #JuveNapoli le istituzioni calcistiche compatte sul 3-0, le pressioni sul rinvio arrivano dalla politica ??… - cheobravo : RT @GiovaAlbanese: #Paratici ?? 'Per me è un privilegio essere qui. Se un giorno dovrò lasciare la #Juventus lo saprò dal presidente e non d… - BiguzziMatteo : RT @GiovaAlbanese: #Paratici ?? 'Per me è un privilegio essere qui. Se un giorno dovrò lasciare la #Juventus lo saprò dal presidente e non d… - SoloCristy : RT @GiovaAlbanese: #Paratici ?? 'Per me è un privilegio essere qui. Se un giorno dovrò lasciare la #Juventus lo saprò dal presidente e non d… - carlinohugo : RT @GiovaAlbanese: #Paratici ?? 'Per me è un privilegio essere qui. Se un giorno dovrò lasciare la #Juventus lo saprò dal presidente e non d… -