Juventus, senti Suarez: “Ronaldo ha sbagliato, su Juve-Napoli…” (Di sabato 17 ottobre 2020) Le notizie riguardanti il Coronavirus nel mondo del calcio si aggiornano di continuo. Giorno dopo giorno spuntano nuovi giocatori positivi e il virus non ha risparmiato neanche il più grande di tutti: Cristiano Ronaldo, campione della Juventus che tornato dal Portogallo mercoledì sera dopo essere risultato positivo al Covid-19 è stato attaccato da molti personaggio calcistici e anche legati al mondo della politica. Personaggi che rimproverano al fenomeno lusitano di non aver rispettato i protocolli indicati per il contenimento del virus. Sulla vicenda è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it Luisito Suarez, ex bandiera dell’Inter e della nazionale spagnola. L’ex centrocampista ha dichiarato: “E’ una cosa che non è stata fatta bene, Ronaldo è una persona come ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Le notizie riguardanti il Coronavirus nel mondo del calcio si aggiornano di continuo. Giorno dopo giorno spuntano nuovi giocatori positivi e il virus non ha risparmiato neanche il più grande di tutti: Cristiano Ronaldo, campione dellache tornato dal Portogallo mercoledì sera dopo essere risultato positivo al Covid-19 è stato attaccato da molti personaggio calcistici e anche legati al mondo della politica. Personaggi che rimproverano al fenomeno lusitano di non aver rispettato i protocolli indicati per il contenimento del virus. Sulla vicenda è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it Luisito, ex bandiera dell’Inter e della nazionale spagnola. L’ex centrocampista ha dichiarato: “E’ una cosa che non è stata fatta bene, Ronaldo è una persona come ...

Francalidia4 : @1926_cri @enzoluna69 Non ti ho offesa ho constatato..se poi ti senti offesa un tuo problema..il mio invito è semp… - Fantacalcio : Juventus, senti Spadafora: 'Ronaldo ha violato il protocollo' - RosaJuve90 : @ZZiliani @FIGC @JuventuFc Senti caro mio,lo so che ti bruciano ancora le corna. Ma non sarebbe il caso di finirla… - tm_drew : @Duttale @napolista Sei tu che stai andando in crisi ed adesso stai sfottendo. Senti vai ad alimentare odio da un a… - ciramika : @Ale_oh_ohhh Senti ma te, coi cuori nerazzurri, sbrodoli di gioia per una vittoria della Juventus? Complimenti. -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti Juventus, senti Casillas: “L’Inter è al pari della Juve” TuttoJuve24.it Roma, Fonseca: "Nessun problema con Dzeko. Sta bene e gioca"

Il tecnico giallorosso appare sereno alla vigilia della sfida con il Benevento: "Con Edin ho un ottimo rapporto, è pronto per giocare. Avrei voluto ...

Fiorentina. Iachini "voci su mio futuro mi scivolano addosso"

'Fascia di capitano a Chiesa responsabilità mia', dice il tecnico viola FIRENZE (ITALPRESS) - 'Da quando sono qua ci sono voci. Negli ultimi due ...

Il tecnico giallorosso appare sereno alla vigilia della sfida con il Benevento: "Con Edin ho un ottimo rapporto, è pronto per giocare. Avrei voluto ...'Fascia di capitano a Chiesa responsabilità mia', dice il tecnico viola FIRENZE (ITALPRESS) - 'Da quando sono qua ci sono voci. Negli ultimi due ...