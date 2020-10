Juventus, senti Casillas: “L’Inter è al pari della Juve” (Di sabato 17 ottobre 2020) Si riapre il campionato e si riaccende la sfida tra la Juventus e le altre big del calcio italiano incaricate di interrompere lo strapotere bianconero. Ormai da 9 anni la Juve domina la Serie A ma col passare del tempo le pretendenti sono aumentate. Lo scorso campionato, vinto con un solo punto di vantaggio, ha accresciuto le speranze delle rivali, oggi ancora più forti. Il mercato ha consegnato al via del campionato delle squadre rinforzate e pronte a battere la Vecchia Signora. Iker Casillas, ex portiere di Real Madrid e Porto, si è espresso sul campionato italiano, dicendo la sua sulla vittoria finale. LEGGI ANCHE: Juventus, senti Casillas: "L'Inter è al pari della Juve" Andrea Pirlo, allenatore della ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Si riapre il campionato e si riaccende la sfida tra lae le altre big del calcio italiano incaricate di interrompere lo strapotere bianconero. Ormai da 9 anni la Juve domina la Serie A ma col passare del tempo le pretendenti sono aumentate. Lo scorso campionato, vinto con un solo punto di vantaggio, ha accresciuto le speranze delle rivali, oggi ancora più forti. Il mercato ha consegnato al via del campionato delle squadre rinforzate e pronte a battere la Vecchia Signora. Iker, ex portiere di Real Madrid e Porto, si è espresso sul campionato italiano, dicendo la sua sulla vittoria finale. LEGGI ANCHE:: "L'Inter è alJuve" Andrea Pirlo, allenatore...

Francalidia4 : @1926_cri @enzoluna69 Non ti ho offesa ho constatato..se poi ti senti offesa un tuo problema..il mio invito è semp… - Fantacalcio : Juventus, senti Spadafora: 'Ronaldo ha violato il protocollo' - RosaJuve90 : @ZZiliani @FIGC @JuventuFc Senti caro mio,lo so che ti bruciano ancora le corna. Ma non sarebbe il caso di finirla… - tm_drew : @Duttale @napolista Sei tu che stai andando in crisi ed adesso stai sfottendo. Senti vai ad alimentare odio da un a… - ciramika : @Ale_oh_ohhh Senti ma te, coi cuori nerazzurri, sbrodoli di gioia per una vittoria della Juventus? Complimenti. -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti Juventus, senti Casillas: “L’Inter è al pari della Juve” TuttoJuve24.it Roma, Fonseca: "Nessun problema con Dzeko. Sta bene e gioca"

Il tecnico giallorosso appare sereno alla vigilia della sfida con il Benevento: "Con Edin ho un ottimo rapporto, è pronto per giocare. Avrei voluto ...

Fiorentina. Iachini "voci su mio futuro mi scivolano addosso"

'Fascia di capitano a Chiesa responsabilità mia', dice il tecnico viola FIRENZE (ITALPRESS) - 'Da quando sono qua ci sono voci. Negli ultimi due ...

Il tecnico giallorosso appare sereno alla vigilia della sfida con il Benevento: "Con Edin ho un ottimo rapporto, è pronto per giocare. Avrei voluto ...'Fascia di capitano a Chiesa responsabilità mia', dice il tecnico viola FIRENZE (ITALPRESS) - 'Da quando sono qua ci sono voci. Negli ultimi due ...