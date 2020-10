Juventus-Napoli, ultras contro la FIGC: “Servi del padrone” – VIDEO (Di sabato 17 ottobre 2020) Caso Juventus-Napoli, continuano le proteste. In questi minuti, diversi tifosi degli azzurri si sono riuniti con fumogeni e striscioni contro la decisione della FIGC Qualche giorno fa, la decisione definitiva della FIGC su Juventus-Napoli: 3-0 a tavolino per i bianconeri e 1 punto di penalizzazione per gli azzurri. La comunicazione – come c’era da aspettarselo … L'articolo Juventus-Napoli, ultras contro la FIGC: “Servi del padrone” – VIDEO proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Caso, continuano le proteste. In questi minuti, diversi tifosi degli azzurri si sono riuniti con fumogeni e striscionila decisione dellaQualche giorno fa, la decisione definitiva dellasu: 3-0 a tavolino per i bianconeri e 1 punto di penalizzazione per gli azzurri. La comunicazione – come c’era da aspettarselo … L'articolola: “Servi del padrone” –proviene da Inews.it.

