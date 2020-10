Juventus, Morata: «Il pareggio brucia. Su Chiesa…» (Di sabato 17 ottobre 2020) Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio ottenuto contro il Crotone Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio ottenuto contro il Crotone. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 pareggio – «brucia tanto, è la seconda partita che restiamo in dieci, bisogna affrontare al meglio la partita e uscire con la determinazione giusta». POSIZIONE – «Come ho detto, un centimetro cambia la partita, sono due punti in più. Non serve a niente lamentarsi, abbiamo una grande strada davanti, siamo un grande gruppo anche a livello umano. Bisogna pedalare. L’importante è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Alvaro, attaccante della, ha commentato ai microfoni di DAZN ilottenuto contro il Crotone Alvaro, attaccante della, ha commentato ai microfoni di DAZN ilottenuto contro il Crotone. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «tanto, è la seconda partita che restiamo in dieci, bisogna affrontare al meglio la partita e uscire con la determinazione giusta». POSIZIONE – «Come ho detto, un centimetro cambia la partita, sono due punti in più. Non serve a niente lamentarsi, abbiamo una grande strada davanti, siamo un grande gruppo anche a livello umano. Bisogna pedalare. L’importante è ...

