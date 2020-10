Juventus, ennesima esclusione per Khedira: avventura finita (Di sabato 17 ottobre 2020) La querelle tra Juventus e Khedira continua ancora e si aggiorna di un altro capitolo. L’avventura del tedesco con la Juve è ai titoli di coda e da mesi ormai si è deciso di una sua partenza. Poco dopo il suo approdo in bianconero Pirlo ha comunicato al centrocampista come non rientrasse nei suoi piani né in quelli della società, difatti suggerendogli di trovare una nuova sistemazione. Le offerte per Khedira sono arrivate ma sono tutte state respinte al mittente. Il 33enne non ha intenzione di lasciare Torino, intanto la Juve lo spinge sempre più ai margini. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, arriva la firma di Pogba sul contratto LEGGI ANCHE: Calciomercato: Juventus e Milan sulle tracce dell'ex Inter Sami Khedira, ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 17 ottobre 2020) La querelle tracontinua ancora e si aggiorna di un altro capitolo. L’del tedesco con la Juve è ai titoli di coda e da mesi ormai si è deciso di una sua partenza. Poco dopo il suo approdo in bianconero Pirlo ha comunicato al centrocampista come non rientrasse nei suoi piani né in quelli della società, difatti suggerendogli di trovare una nuova sistemazione. Le offerte persono arrivate ma sono tutte state respinte al mittente. Il 33enne non ha intenzione di lasciare Torino, intanto la Juve lo spinge sempre più ai margini. LEGGI ANCHE: Calciomercato, arriva la firma di Pogba sul contratto LEGGI ANCHE: Calciomercato:e Milan sulle tracce dell'ex Inter Sami, ...

AndreaLongo84 : @TUTTOJUVE_COM Servivano altre conferme che la Juventus fosse dalla parte della ragione? Eccone l'ennesima. - VitoGraffeo : Ennesima becera uscita sulla tragedia #Heysel: il tutto in un post non calcistico (offerta sul #Monopoly della… - UomoDelle : Leggo di un addio di #Dybala a gennaio,interesse concreto (dicono) del Chelsea. Probabile che sia l'ennesima bufala… - DinoiFanio : Se tutto questo sarà vero, vorrà dire che per l'ennesima volta, la @juventusfc si farà mettere i piedi in testa. Ch… - Makkoxnonfarlo : quindi, con la non difesa della @juventus il @sscnapoli è il suo padrone @ADeLaurentiis hanno fatto l’ennesima figu… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ennesima Juventus, ennesima esclusione per Khedira: avventura finita TuttoJuve24.it Probabili formazioni Crotone Juventus/ Quote, Buffon prende il posto di Szczesny?

Probabili formazioni Crotone Juventus: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori per la partita valida per la 4^ giornata della Serie A.

Crotone-Juve – Gigi Buffon titolare per la presenza 650 in Serie A

Il portiere bianconero questa sera scenderà in campo dal primo minuto nella trasferta contro il club calabrese: sarà la sua ennesima presenza in campionato ...

Probabili formazioni Crotone Juventus: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori per la partita valida per la 4^ giornata della Serie A.Il portiere bianconero questa sera scenderà in campo dal primo minuto nella trasferta contro il club calabrese: sarà la sua ennesima presenza in campionato ...