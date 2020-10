Juventus, accadde oggi: dieci anni fa Del Piero eguagliava Boniperti (Di sabato 17 ottobre 2020) La Juventus di Luigi Delneri era chiamata a riscattarsi dopo la pessima stagione precedente, terminata con un amaro settimo posto e tante, troppe sconfitte, con Ciro Ferrara e poi Alberto Zaccheroni in panchina. Nel 2010/2011, le cose non andarono tanto meglio, tanto che la Vecchia Signora finì ancora settima in classifica, uscendo ai gironi di Europa League. Qualche soddisfazione, comunque, quella Juventus se l’è tolta, come, ad esempio, la vittoria al Meazza contro il Milan poi campione d’Italia ed in casa all’Olimpico di Torino contro l’Inter di Leonardo. Nel mezzo tante delusioni, ma anche qualche lampo di gioia, dovuto soprattutto ad Alessandro Del Piero, alla sua penultima stagione con la maglia della Fidanzata d’Italia. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, arriva ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Ladi Luigi Delneri era chiamata a riscattarsi dopo la pessima stagione precedente, terminata con un amaro settimo posto e tante, troppe sconfitte, con Ciro Ferrara e poi Alberto Zaccheroni in panchina. Nel 2010/2011, le cose non andarono tanto meglio, tanto che la Vecchia Signora finì ancora settima in classifica, uscendo ai gironi di Europa League. Qualche soddisfazione, comunque, quellase l’è tolta, come, ad esempio, la vittoria al Meazza contro il Milan poi campione d’Italia ed in casa all’Olimpico di Torino contro l’Inter di Leonardo. Nel mezzo tante delusioni, ma anche qualche lampo di gioia, dovuto soprattutto ad Alessandro Del, alla sua penultima stagione con la maglia della Fidanzata d’Italia. LEGGI ANCHE: Calciomercato, arriva ...

storia_juventus : Accadde il 17 Ottobre 1999 #RomaJuve ?????? #SerieA ???? #eraAncelotti?? Buona Visione ????? #finoallafine… - storia_juventus : Accadde il 17 Ottobre 2009 #JuveFiorentina ???? #SerieA ???? #eraFerrara ?? Buona Visione ????? #finoallafine… - cippiriddu : @ClaMarchisio8, domanda: fermo restando che quanto accadde nel 2006 è un'onta per la società Juventus, non per i su… - storia_juventus : Accadde il 16 Ottobre 1988 #JuveCesena ???? #SerieA ???? #eraZoff ?? ?? Buona Visione ????? #finoallafine… - storia_juventus : Accadde il 16 Ottobre 2004 #JuveMessina ?????? #SerieA ???? #eraCapello ?? ?? Buona Visione ????? #finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus accadde Juventus, accadde oggi: nel 2017 si interrompe una striscia da record TuttoJuve24.it Coronavirus in Serie A, lo sfogo di Mattia Perin: "Non datemi dell'untore, poteva accadere a chiunque"

E' stato il primo ad ammalarsi ma non chiamatelo "untore". Mattia Perin, portiere del Genoa, si sfoga in un'intervista con il ...

Juventus, parla Agnelli: azioni in rialzo

Il giorno dopo il consiglio di amministrazione che approva un deficit di quasi 90 milioni di euro il titolo della Juventius guadagna ...

E' stato il primo ad ammalarsi ma non chiamatelo "untore". Mattia Perin, portiere del Genoa, si sfoga in un'intervista con il ...Il giorno dopo il consiglio di amministrazione che approva un deficit di quasi 90 milioni di euro il titolo della Juventius guadagna ...