Juve senza Ronaldo? Non è mai la stessa cosa (Di sabato 17 ottobre 2020) L'opinione è unanime, da tifosi ad allenatori: anche senza Cristiano Ronaldo, la Juventus continua ad avere una rosa di altissimo livello, ampia e profonda. I numeri dicono però che nelle 12 partite ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve senza Juve, con o senza CR7 è la stessa cosa? Mica tanto: una partita su tre la perdi... La Gazzetta dello Sport Juventus: Agnelli indica la via per il prossimo mercato

La Juventus sta probabilmente vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Dopo avere conquistato nove scudetti di fila e avere portato a Torino campioni del calibro di Cristiano Ro ...

Inter-Milan: Lukaku o Ibra, chi deciderà il derby?

Sport - Il derby di Milano cercherà di bucare la cappa plumbea di una città di nuovo assalita dal Covid: due grandi bomber al centro della sfida - Molto atteso anche il confronto Napoli-Atalanta - ...

