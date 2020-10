Jonathan Galindo è la nuova Blue Whale: perché continuiamo a cascarci? (Di sabato 17 ottobre 2020) Una inquietante figura contatta i giovani via web, si guadagna la loro fiducia e poi li spinge a gesti orribili. È Jonathan Galindo e ovviamente si tratta di una leggenda metropolitana. Che però in Italia sta sviluppando un vero e proprio panico morale: una narrazione collettiva distorta, dove un presunto pericolo sociale diventa un capro espiatorio che in breve cattura tutta la nostra attenzione. Poi il fenomeno tende a spegnersi, ma la brace continua a covare sotto la cenere. Ci siamo già passati altre volte nell’arco di una manciata di anni, ma il nome era diverso. Per capire meglio in cosa consiste il fenomeno Jonathan Galindo, è utile prima di tutto capire quali sono i suoi progenitori. Le puntate precedenti: Blue Whale… Prima di ... Leggi su wired (Di sabato 17 ottobre 2020) Una inquietante figura contatta i giovani via web, si guadagna la loro fiducia e poi li spinge a gesti orribili. Èe ovviamente si tratta di una leggenda metropolitana. Che però in Italia sta sviluppando un vero e proprio panico morale: una narrazione collettiva distorta, dove un presunto pericolo sociale diventa un capro espiatorio che in breve cattura tutta la nostra attenzione. Poi il fenomeno tende a spegnersi, ma la brace continua a covare sotto la cenere. Ci siamo già passati altre volte nell’arco di una manciata di anni, ma il nome era diverso. Per capire meglio in cosa consiste il fenomeno, è utile prima di tutto capire quali sono i suoi progenitori. Le puntate precedenti:… Prima di ...

