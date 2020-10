Jole Santelli, aperta camera ardente nella sede della Regione (Di sabato 17 ottobre 2020) È stata aperta alla Cittadella, la sede della Regione Calabria, a Catanzaro, la camera ardente del presidente della Giunta regionale, Jole Santelli, mancata nella sua abitazione di Cosenza nella notte tra mercoledì e giovedì per un malore. La camera ardente è stata allestita nel piazzale San Francesco di Paola in un'area di 250 metri quadrati sotto otto gazebo. Leggi su tg24.sky (Di sabato 17 ottobre 2020) È stataalla Citta, laCalabria, a Catanzaro, ladel presidenteGiunta regionale,, mancatasua abitazione di Cosenzanotte tra mercoledì e giovedì per un malore. Laè stata allestita nel piazzale San Francesco di Paola in un'area di 250 metri quadrati sotto otto gazebo.

