Italsci domina il gigante donne di Soelden | Bassino vince su Brignone

(Di sabato 17 ottobre 2020)(AUSTRIA) (ITALPRESS) – Martalo slalomdi, gara inaugurale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020/2021. Lo sciatrice azzurra chiude con il tempo di 2’19″69 davanti alla connazionale Federica, staccata di 14 centesimi. Sul gradino più basso del podio c’è la slovacca Petra Vlhova (+1″13). La terza italiana qualificatasi per la seconda manche era Sofia Goggia, che chiude il primo appuntamento stagionale al sesto posto dietro alla norvegese Mina Fuerst Holtmann. “Sono molto contenta della vittoria, volevo sciare come ho fatto in allenamento. Ho sciato in maniera naturale e per questo è andata bene”, ha commentato la piemontese.(ITALPRESS). su Il Corriere della ...