Italiano: “Domani senza Marchizza e Maggiore. Fiorentina squadra da Europa” (Di sabato 17 ottobre 2020) Vigilia in casa Spezia che domani alle 15.0o affronterà la Fiorentina sul neutro del Dino Manuzzi di Cesena per il lavori al “Pinto”. A parlare, in casa ligure, il tecnico Vincenzo Italiano, che ha così presentato la partita: “Purtroppo devo fare a meno di Marchizza e Maggiore per domani. Peccato perchè sono due assenze importanti. Dobbiamo guardare avanti e prendere quanto di buono fatto a Udine. Questa sosta ci ha portato via i nazionali, abbiamo potuto lavorare tre-quattro giorni al completo e sono convinto che stiamo migliorando e crescendo ma l’esame è sempre la partita. Domani affrontiamo una squadra fortissima, piena di talenti e campioni, un esame difficile. La Fiorentina è una squadra che lotterà ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Vigilia in casa Spezia che domani alle 15.0o affronterà lasul neutro del Dino Manuzzi di Cesena per il lavori al “Pinto”. A parlare, in casa ligure, il tecnico Vincenzo, che ha così presentato la partita: “Purtroppo devo fare a meno diper domani. Peccato perchè sono due assenze importanti. Dobbiamo guardare avanti e prendere quanto di buono fatto a Udine. Questa sosta ci ha portato via i nazionali, abbiamo potuto lavorare tre-quattro giorni al completo e sono convinto che stiamo migliorando e crescendo ma l’esame è sempre la partita. Domani affrontiamo unafortissima, piena di talenti e campioni, un esame difficile. Laè unache lotterà ...

