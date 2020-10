Interventi estetici rivitalizza sguardo nell’era della mascherina

Leggi su vanityfair

(Di sabato 17 ottobre 2020) Allo scadere dei tre mesi di quarantena, i telefoni di medici e chirurghi estetici in tutta Italia hanno cominciato a squillare senza sosta. Il botox in fondo al buio per molte, insomma. «Chi aveva programmato trattamenti o interventi nel periodo del lockdown, appena possibile, li ha rimessi in agenda, in pochissimi hanno rinunciato. Credo si sia voluto tornare a splendere dopo un momento di clausura», afferma il Dott. Alessandro Gualdi, specialista in chirurgia plastica ed estetica. Le richieste? Le più disparate: dai mini interventi non invasivi alle vere e proprie operazioni.