Inter | Nainggolan guarito dal Coronavirus – FOTO

(Di sabato 17 ottobre 2020) Buone notizie sul fronte sanitario per l’: dopo Alessandro Bastoni, anche Radjanegativo alMentre è in corsa il derby di Milano trae Milan, arriva una bellissima notizia per i nerazzurri. Dopo Alessandro Bastoni, anche Radjaè risultato negativo al. Una notizia ottima sia dal punto di vista sanitario che sportivo, considerato che mercoledì l’sarà impegnata in Champions League e potrà avere a disposizione il suo Ninja per rinforzare il reparto di centrocampo. Leggi su Calcionews24.com