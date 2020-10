Inter Milan: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO (Di sabato 17 ottobre 2020) Secondo anticipo della Serie A TIM tra Inter e Milan: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida del Meazza. Si è giocato alle 18 e si è appena concluso il derby della Madunina valido per la quarta giornata della Serie A TIM: Inter e Milan hanno dato vita a una sfida appassionante e … L'articolo Inter Milan: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 17 ottobre 2020) Secondo anticipo della Serie A TIM tra, come è finita la sfida del Meazza. Si è giocato alle 18 e si è appena concluso il derby della Madunina valido per la quarta giornata della Serie A TIM:hanno dato vita a una sfida appassionante e … L'articoloè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan Inter-Milan 1-2, cronaca del primo tempo

Il primo squillo della ripresa è dell'Inter e di Lautaro che si libera al limite dell'area ma calcia alto in curva. Il Milan fatica a costruire palla al piede e si affida troppo spesso ai lanci per ...

Inter-Milan 1-2: Ibra doppio lampo, il Diavolo è in testa da solo

Soprattutto nel primo tempo si vede un buon Milan, che si porta in vantaggio al 13' con Ibrahimovic lesto a ribadire in rete un rigore che Handanovic gli aveva parato, e che va nuovamente a segno tre ...

