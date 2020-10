Inter-Milan, solo 1000 spettatori per il derby: persi 5 milioni di euro (Di sabato 17 ottobre 2020) Oggi ci saranno solo 1000 spettatori per il derby e questo aspetto costerà parecchio in termini di incassi. Secondo le stime riportate oggi da Tuttosport l’assenza di spettatori per il derby di Milano costerà 5 milioni di euro totali alle due squadre. Lo scorso Febbraio, infatti, in occasione dell’ultimo derby vene registrato un incasso record di 5,6 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Oggi ci sarannoper ile questo aspetto costerà parecchio in termini di incassi. Secondo le stime riportate oggi da Tuttosport l’assenza diper ildio costerà 5ditotali alle due squadre. Lo scorso Febbraio, infatti, in occasione dell’ultimovene registrato un incasso record di 5,6di. Leggi su Calcionews24.com

