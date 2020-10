Inter-Milan, Romagnoli: “Bello festeggiare le 200 presenze con una vittoria nel derby” (Di sabato 17 ottobre 2020) “E’ un momento bello. Siamo partiti bene, sono felice di festeggiare 200 presenze in A con una vittoria nel derby”. Queste le parole del difensore e capitano del Milan, Alessio Romagnoli, dopo la vittoria per 2-1 nel derby contro l’Inter. “Pioli ha tanti meriti come noi calciatori, siamo un bel gruppo come si vede in campo – ha aggiunto il centrale rossonero ai microfoni di Sky Sport -. Non dobbiamo fermarci e stare sempre sul pezzo. E’ una vittoria importante ma e’ ancora presto, si vedrà verso marzo dove siamo. Abbiamo più consapevolezza rispetto allo scorso anno. Oggi abbiamo incontrato una squadra fortissima e noi siamo stati capaci di soffrire e reagire. Siamo stati bravi, ma da domani ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) “E’ un momento bello. Siamo partiti bene, sono felice di200in A con unanel derby”. Queste le parole del difensore e capitano del, Alessio, dopo laper 2-1 nel derby contro l’. “Pioli ha tanti meriti come noi calciatori, siamo un bel gruppo come si vede in campo – ha aggiunto il centrale rossonero ai microfoni di Sky Sport -. Non dobbiamo fermarci e stare sempre sul pezzo. E’ unaimportante ma e’ ancora presto, si vedrà verso marzo dove siamo. Abbiamo più consapevolezza rispetto allo scorso anno. Oggi abbiamo incontrato una squadra fortissima e noi siamo stati capaci di soffrire e reagire. Siamo stati bravi, ma da domani ...

