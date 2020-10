Inter-Milan | Pioli | Bravi a soffrire Dedicata ai tifosi Conte | Dispiaciuti per il ko

(Di sabato 17 ottobre 2020)o, 17 ottobre 2020 " La doppietta di uno Zlatan Ibrahimovic in versione extraterrestre segna dopo quattro anni di digiuno il ritorno al successo nel derby di unarrivato alla quarta ...

Milano è rossonera. Quattro anni dopo l’ultima volta, il Milan vince il derby. E va in testa alla classifica, a punteggio pieno, con un solo gol subito. No, probabilmente non è ancora da scudetto, e n ...Io invece dico che serve equilibrio". Con queste parole, pronunciate ai microfoni di Sky Sport dopo il derby vinto dal Milan sull'Inter, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha rivelato tutta la sua ...