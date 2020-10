Inter-Milan, Pioli: “Battuto un avversario forte. Ibra? Sua presenza importante” (Di sabato 17 ottobre 2020) Stefano Pioli nel post partita di Inter-Milan, match della quarta giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore del Milan Stefano Pioli al termine del match vinto contro l’Inter per 2 a 1 e valevole per la quarta giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ ai microfoni di Sky Sport. “Il risultato di oggi non cambia niente. Siamo soddisfatti per aver battuto una grande squadra, siamo stati bravi a soffrire. Una bella vittoria per i nostri fantastici tifosi. Ma il cammino è ancora lungo e dobbiamo continuare a lavorare. Ibrahimovic era stanco e mi ha anche chiesto il cambio, ma stavolta non l’ho ascoltato io. E’ un campione, il suo apporto è importantissimo. ... Leggi su intermagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Stefanonel post partita di, match della quarta giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore delStefanoal termine del match vinto contro l’per 2 a 1 e valevole per la quarta giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ ai microfoni di Sky Sport. “Il risultato di oggi non cambia niente. Siamo soddisfatti per aver battuto una grande squadra, siamo stati bravi a soffrire. Una bella vittoria per i nostri fantastici tifosi. Ma il cammino è ancora lungo e dobbiamo continuare a lavorare.himovic era stanco e mi ha anche chiesto il cambio, ma stavolta non l’ho ascoltato io. E’ un campione, il suo apporto è importantissimo. ...

FBiasin : Un pensiero ai nuovi acquisti di #Inter e #Milan, che dovranno aspettare ancora un po', per capire che cos'è, quest… - Inter : ?? | DERBY 24 ore al calcio d'inizio: abbiamo scelto quattro #DerbyMilano indimenticabili! Volete rivedere anche g… - GoalItalia : ??? Inter contro Milan ??? Chi ha avuto i giocatori più leggendari? - carlomantica : Inter 1 vs. Milan 2....Oh yeah baby! That’s the way I like it. ??????????????Chi non salta nerazzurro è… - sportli26181512 : Pioli: 'Scudetto? Dobbiamo essere ambiziosi, ma 3-4 squadre hanno investito più di noi': Nel post partita di Inter-… -