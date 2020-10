Inter-Milan, niente derby per Bastoni: tampone negativo per il difensore, ma le regole parlano chiaro (Di sabato 17 ottobre 2020) tampone negativo per Alessandro Bastoni.Inter, Bastoni positivo al Covid: tamponi per tutti e allenamenti individualiIl difensore dell’Inter, risultato positivo al Coronavirus lo scorso 7 ottobre, nei prossimi giorni potrà tornare a disposizione del tecnico Antonio Conte. A comunicarlo lo stesso giocatore tramite una storia sul proprio profilo Instagram. L’ex Parma però non sarà comunque disponibile per il derby contro il Milan che si disputerà oggi(sabato 17 ottobre alle ore 18) in quel di San Siro. L'ex Atalanta, infatti, prima di poter scendere in campo dovrà sostenere la visita di idoneità medico-sportiva, solo allora potrà ottenere l’autorizzazione e di ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 ottobre 2020)per Alessandropositivo al Covid: tamponi per tutti e allenamenti individualiIldell’, risultato positivo al Coronavirus lo scorso 7 ottobre, nei prossimi giorni potrà tornare a disposizione del tecnico Antonio Conte. A comunicarlo lo stesso giocatore tramite una storia sul proprio profilo Instagram. L’ex Parma però non sarà comunque disponibile per ilcontro ilche si disputerà oggi(sabato 17 ottobre alle ore 18) in quel di San Siro. L'ex Atalanta, infatti, prima di poter scendere in campo dovrà sostenere la visita di idoneità medico-sportiva, solo allora potrà ottenere l’autorizzazione e di ...

Inter : ?? | DERBY 24 ore al calcio d'inizio: abbiamo scelto quattro #DerbyMilano indimenticabili! Volete rivedere anche g… - ZZiliani : Vogliono indietro i due scudetti di Calciopoli. E immaginate se Milan, Inter, Napoli ecc. reclamassero gli scudetti… - SkySport : Per la maglia Una città, due Derby ? INTER-MILAN, sabato alle 18.00 MILAN-INTER, domenica alle 12.30 Il doppio Der… - salvoguida23 : RT @ZZiliani: Un po’ come Peppino Di Capri, i New Dada e Guidone e gli Amici introdussero come gruppi spalla, nell’indifferenza dei più, i… - LoSpendaccione : Oggi due Derby importanti Inter-Milan Crotone-Juventus -