Inter-Milan, Ibrahimovic: "Tanta fame, hanno rinchiuso l'animale sbagliato. Leao? Ha un talento grandissimo" Successo del Milan nel derby della Madonnina.Quattro anni dopo l'ultima volta, il Milan vince il derby e vola in testa alla classifica a punteggio pieno. Un successo deciso dalla doppietta di Zlatan Ibrahimovic che, Intervenuto ai microfoni di "MTV" nel post gara, ha commentato la convincente prestazione maturata dalla sua squadra."Tanta fame, hanno rinchiuso l'animale sbagliato in casa. Non è facile mentalmente stare sempre a casa arrivando da un ritmo molto alto, il fisico freme perché vuole lavorare, vuole giocare. Sono rimasto a casa, ho aspettato passasse per tornare con la squadra e lavorare con la squadra. Giochiamo di squadra, ci sacrifichiamo, stiamo facendo bene, non è finita qua. Per vincere bisogna sacrificarsi e ...

