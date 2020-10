Inter-Milan, Handanovic: “E’ mancata cattiveria, c’è delusione. Ko? Non parlo di sfortuna” (Di sabato 17 ottobre 2020) “Io non parlo di sfortuna, abbiamo avuto tante occasioni, forse ci voleva un pizzico di cattiveria in più. La nostra prestazione l'abbiamo fatta, anche molto bene. Purtroppo la partita è andata come non doveva andare, ma ora dobbiamo voltare pagina e pensare a mercoledì".Sono le parole di Samir Handanovic che, Intervenuto ai microfoni di "Inter TV" a margine della sfida contro il Milan, ha commentato il ko rimediato dalla sua squadra nel derby della Madonnina."C'è delusione ma non bisogna guardare indietro. Di positivo ciò che abbiamo fatto in queste partite, creare tanto, siamo molto offensivi. Le cose negative che non dobbiamo portarci è il disequilibrio e i gol presi. Dobbiamo essere più bravi ad avere equilibrio ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 ottobre 2020) “Io nondi sfortuna, abbiamo avuto tante occasioni, forse ci voleva un pizzico diin più. La nostra prestazione l'abbiamo fatta, anche molto bene. Purtroppo la partita è andata come non doveva andare, ma ora dobbiamo voltare pagina e pensare a mercoledì".Sono le parole di Samirche,venuto ai microfoni di "TV" a margine della sfida contro il, ha commentato il ko rimediato dalla sua squadra nel derby della Madonnina."C'èma non bisogna guardare indietro. Di positivo ciò che abbiamo fatto in queste partite, creare tanto, siamo molto offensivi. Le cose negative che non dobbiamo portarci è il disequilibrio e i gol presi. Dobbiamo essere più bravi ad avere equilibrio ...

