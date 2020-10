Inter-Milan | dalle 18 La Diretta Le Probabili formazioni

(Di sabato 17 ottobre 2020) Qualche problema di formazione per Conte visti i 6 positivi al Covid-19. I nerazzurri dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da D'Ambrosio, De ...

Inter : ?? | DERBY 24 ore al calcio d'inizio: abbiamo scelto quattro #DerbyMilano indimenticabili! Volete rivedere anche g… - SkySport : Per la maglia Una città, due Derby ? INTER-MILAN, sabato alle 18.00 MILAN-INTER, domenica alle 12.30 Il doppio Der… - ZZiliani : Vogliono indietro i due scudetti di Calciopoli. E immaginate se Milan, Inter, Napoli ecc. reclamassero gli scudetti… - OfficialRei7 : @pasqualepizzuto Doc, Inter-Milan 1-0 ti spiegherà tutto - GiovanniMaran13 : RT @LordGalurd: Palinsesto per gli amanti del Calcio: ?????????????? Everton - Liverpool (Ore 13.30) ???? Napoli - Atalanta (Ore 15.00) ???? Hoffe… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

La partita prenderà il via alle ore 18:00 dallo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano: si tratterà del primo Derby della Madonnina a porte chiuse, in quanto saranno presenti solo pochi ...L’Inter è imbattuta da 9 partite interne di Serie A contro il Milan (6 vittorie e 3 pareggi): il record di gare consecutive senza sconfitta in casa contro i rossoneri per i nerazzurri è di 10, cioè le ...