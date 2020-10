Inter-Milan 1-2 | Pioli | “Vittoria che ci dà entusiasmo Ibra è un campione”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 ottobre 2020) “Il risultato di oggi non cambia niente, non è determinate. Abbiamo battuto una squadra forte, è una vittoria importante anche per i tifosi che ci hanno scortati fino allo stadio con tanto“. Sono queste le parole di Stefanonel post partita di1-2, derby valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020-21. “Il nostro cammino è ancora lungo ci sono tante cose che possiamo migliorare – ha sottolineato il tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport -.himovic? Mi ha anche chiesto il cambio ma non l’ho ascoltato. E’ un campione. Il suo apporto alla squadra è importantissimo, complimenti a lui e a tutti i miei giocatori. Oggi abbiamo superato una squadra molto forte. Significa che stiamo crescendo. ...