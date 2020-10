Inter, Handanovic: “Il Milan ha creato poco, dobbiamo ritrovare equilibrio ed essere più cattivi” (Di sabato 17 ottobre 2020) Samir Handanovic ha commentato ai microfoni di Inter TV il ko dell'Inter contro il Milan nel Derby:"Non posso parlare di sfortuna, abbiamo avuto diverse occasioni, forse ci voleva un pizzico di cattiveria in più - ha dichiarato il portiere sloveno. La nostra prestazione l’abbiamo fatta, anche molto bene. Purtroppo la partita è andata come non doveva andare, ma ora dobbiamo voltare pagina e pensare a mercoledì. C’è delusione ma non bisogna guardare indietro. Di positivo ciò che abbiamo fatto in queste partite, creare tanto, siamo molto offensivi. Le cose negative che non dobbiamo portarci è il disequilibrio e i gol presi. dobbiamo essere più bravi ad avere ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) Samirha commentato ai microfoni diTV il ko dell'contro ilnel Derby:"Non posso parlare di sfortuna, abbiamo avuto diverse occasioni, forse ci voleva un pizzico di cattiveria in più - ha dichiarato il portiere sloveno. La nostra prestazione l’abbiamo fatta, anche molto bene. Purtroppo la partita è andata come non doveva andare, ma oravoltare pagina e pensare a mercoledì. C’è delusione ma non bisogna guardare indietro. Di positivo ciò che abbiamo fatto in queste partite, creare tanto, siamo molto offensivi. Le cose negative che nonportarci è il dise i gol presi.più bravi ad avere ...

