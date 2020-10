Inter, Bastoni negativo al Coronavirus: niente derby per lui (Di sabato 17 ottobre 2020) Alessandro Bastoni negativo al Coronavirus, ma salta il derby Mezza buona notizia per Antonio Conte e l’Inter: Alessandro Bastoni è risultato negativo al Coronovirus e quindi può tornare a disposizione. Per lui però niente derby: mancano infatti i tempi tecnici per le prove di idoneità sportiva. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il match di Champions League di mercoledì: salvo nuova positività al Coronavirus sarà regolarmente utilizzabile e spetterà all’allenatore leccese decidere se farlo partire dalla panchina o schierarlo tra i titolari. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Alessandroal, ma salta ilMezza buona notizia per Antonio Conte e l’: Alessandroè risultatoal Coronovirus e quindi può tornare a disposizione. Per lui però: mancano infatti i tempi tecnici per le prove di idoneità sportiva. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il match di Champions League di mercoledì: salvo nuova positività alsarà regolarmente utilizzabile e spetterà all’allenatore leccese decidere se farlo partire dalla panchina o schierarlo tra i titolari. L'articolo proviene damagazine.

