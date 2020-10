Insegnante decapitato a Parigi al grido di Allah Akbar: nove arresti. “La sorellastra di uno dei fermati è dell’Isis” (Di sabato 17 ottobre 2020) nove persone sono state arrestate in Francia per l’omicidio di Samuel Paty, il docente ucciso in strada a Parigi da un 18enne di origine cecena che, dopo avere iniziato a fare fuoco sugli agenti, è stato colpito dalla polizia. Il suo nome, ha detto il procuratore antiterrorismo Jean-François Ricard, era Abdoullakh Abuyezidvich Anzorov: di origine cecena, era nato nel marzo 2002 a Mosca. Non era segnalato dai servizi come a rischio radicalizzazione, era noto per piccoli reati e “beneficiava in Francia dello status di rifugiato”. Il procuratore ha precisato che nel cellulare del killer sono stati ritrovati, fra l’altro, una foto della vittima e il messaggio di rivendicazione che lui stesso ha pubblicato su Twitter prima di essere ucciso dai poliziotti e una foto del cadavere. Gli arresti – Tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020)persone sono state arrestate in Francia per l’omicidio di Samuel Paty, il docente ucciso in strada ada un 18enne di origine cecena che, dopo avere iniziato a fare fuoco sugli agenti, è stato colpito dalla polizia. Il suo nome, ha detto il procuratore antiterrorismo Jean-François Ricard, era Abdoullakh Abuyezidvich Anzorov: di origine cecena, era nato nel marzo 2002 a Mosca. Non era segnalato dai servizi come a rischio radicalizzazione, era noto per piccoli reati e “beneficiava in Francia dello status di rifugiato”. Il procuratore ha precisato che nel cellulare del killer sono stati ritrovati, fra l’altro, una foto della vittima e il messaggio di rivendicazione che lui stesso ha pubblicato su Twitter prima di essere ucciso dai poliziotti e una foto del cadavere. Gli– Tra ...

