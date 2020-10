In Nuova Zelanda stra-vincono i laburisti di Jacinda Ardern. E i complimenti arrivano anche dal Dalai Lama (Di sabato 17 ottobre 2020) Il 49% al partito laburista e il 7,6% all’alleato, il Green Party. Insieme si arriva arriva a più del 56% dei voti totali. Un trionfo, soprattutto guardando il 27% ottenuto dai rivali del National Party. Le elezioni generali in Nuova Zelanda hanno confermato alla guida del Paese l’attuale prima ministra Jacinda Ardern che ha dichiarato: «Dopo questo risultato, abbiamo il mandato di accelerare la nostra risposta e la ripresa, e inizieremo domani». Una vittoria senza possibilità di replica, tanto che quando ancora mancavano un quarto dei voti da scrutinare, la leader del National Party Judith Collins si era già complimentata con la rivale: «Al primo ministro Jacinda Ardern, a cui ho telefonato, faccio ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020) Il 49% al partito laburista e il 7,6% all’alleato, il Green Party. Insieme si arriva arriva a più del 56% dei voti totali. Un trionfo, soprattutto guardando il 27% ottenuto dai rivali del National Party. Le elezioni generali inhanno confermato alla guida del Paese l’attuale prima miniche ha dichiarato: «Dopo questo risultato, abbiamo il mandato di accelerare la norisposta e la ripresa, e inizieremo domani». Una vittoria senza possibilità di replica, tanto che quando ancora mancavano un quarto dei voti da scrutinare, la leader del National Party Judith Collins si era già complimentata con la rivale: «Al primo ministro, a cui ho telefonato, faccio ...

