In Italia quasi 11 mila nuovi casi in un giorno I morti sono 47: il bollettino In Lombardia 2.664 contagi (Di sabato 17 ottobre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati a oggi 17 ottobre. Record di attuali positivi totali: sono quasi 117 mila. La percentuale di casi su tamponi rimane al 7%. Le Regioni più colpite: Lombardia (+2.664), Campania (+1.410) e Lazio (+994) Leggi su corriere (Di sabato 17 ottobre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19, aggiornati a oggi 17 ottobre. Record di attuali positivi totali:117 mila. La percentuale disu tamponi rimane al 7%. Le Regioni più colpite:(+2.664), Campania (+1.410) e Lazio (+994)

