“In isolamento”. Coronavirus in Vaticano, paura per Papa Francesco: positivo nella residenza del Pontefice (Di sabato 17 ottobre 2020) Santa Marta, la residenza del Pontefice sotto attacco del virus. Un caso di positività reso noto dal Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Nello specifico si tratta i un soggetto asintomatico, posto in isolamento, così come chi è entrato a contatto con lui. Non si sa se anche il Pontefice sia stato sottoposto o meno al tampone. Un soggetto positivo e asintomatico posto in isolamento ma non all’interno degli ambienti della Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede. Si attende che il tampone diventi negativo. Come previsto dal protocollo, anche i soggetti con cui l’individuo, di cui non è stata resa nota l’identità, ha avuto contatti sono stati sottoporsi al test.



