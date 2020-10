In Campania penalizzato il diritto all’istruzione Parla la deputata Del Sesto M5S | “Si potevano e si dovevano decidere altre misure”

(Di sabato 17 ottobre 2020) “Sie simisure, prima di penalizzare ilall’istruzione”. Parola dellacampana 5S, Margherita Del, che boccia l’ordinanza del governatore De Luca sulla chiusura delle scuole. De Luca torna sceriffo e chiude le scuole inper fermare il dilagare dei contagi. Era inevitabile oppure, come sostengono il premier Conte (“Non è la decisione migliore”) e la ministra Azzolina (“Decisione gravissima”), siadottare misure diverse? “La scelta di De Luca denota una grave sottovalutazione del ruolo della scuola per i giovani e per la comunità, ma anche dei problemi che la sua chiusura può arrecare: penso, ...

L’iniziativa della Regione Campania di chiudere le scuole fino al 30 ottobre ... in primis ha richiamato la necessità di non penalizzare e sacrificare i più piccoli e, recentemente, ha ribadito che le ...Ercolano. “Sono aperte le sale bingo e chiuse le scuole. Io credo che davvero qualcosa non torni”. Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e più votato in Italia alle ultime amministrative, è l’unico a sc ...